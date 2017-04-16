16.04.2017 (15:59)
На форуме «АРМИЯ-2017» будет представлена зона психологической службы и организовано социологическое исследование
В рамках III Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017» планируется создание экспозиции Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации. Она будет состоять из выставок психологической службы, а также выставки технических средств воспитания.
Выставка психологической службы будет представлена зонами: психодиагностики, психологического консультирования и психокоррекции, групповой работы и психологического просвещения. Там все желающие смогут ознакомиться с работой военных психологов, а также пройти психологическое обследование, получить консультации профессионала.
В рамках выставки технических средств воспитания посетителям Форума будут продемонстрированы возможности комплекта технических средств роты, который предназначен для обеспечения проведения мероприятий морально-психологического обеспечения как в пунктах постоянной дислокации, так и в полевых условиях.