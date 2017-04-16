16.04.2017 (15:44)

Российским военнослужащим в Сирии доставили куличи, освященные патриархом Кириллом

Несколько тысяч пасхальных куличей доставлены из Москвы на российскую авиабазу «Хмеймим». В честь праздника Пасхи куличи украсили столы на завтраке военнослужащих.

Ранее в канун христианского праздника Светлого Христова Воскресения в Храме Христа Спасителя их освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После этого они были отправлены на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда самолетами военно-транспортной авиации их доставили в Сирию.

«Очень приятно в честь такого праздника получить частичку Родины», — призналась журналистам младший сержант Людмила Луценко, военнослужащая медицинского отряда специального назначения.

« Хорошо и радостно видеть, что на святой земле Сирии наши военнослужащие имеют возможность отметить светлый праздник Пасхи», — сказал священник Иоанн Ковалев.



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