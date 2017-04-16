16.04.2017 (14:50)

Заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков проинспектировал 40-ю отдельную бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота

Заместитель Министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в ходе рабочей поездки в войска Восточного военного округа проинспектировал 40-ю отдельную Краснодарско-Харбинскую дважды Краснознаменную бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, дислоцированную в Петропавловске-Камчатском, а также центр материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота в Вилючинске.

«Войска и силы, дислоцированные на северо-востоке России, играют особую роль в обеспечении безопасности страны в этом регионе. Состояние и укомплектованность войск и сил флота вооружением, боевой техникой и материальными средствами, гарантируют выполнение стоящих перед ними задач», — сказал заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

«В частности, сегодня были проинспектированы части и соединения ряда военных гарнизонов на Камчатке. Я удовлетворен состоянием их боевой и мобилизационной готовности», — отметил Дмитрий Булгаков.

Кроме того, сегодня Заместитель Министра обороны РФ прибыл в Уссурийск для проверки Уссурийского Суворовского военного училища и частей гарнизона.

17 апреля Д.Булгаков проведет во Владивостоке в штабе Тихоокеанского флота заседание Военного совета Восточного военного округа для подведения итогов проверки

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