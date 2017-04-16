16.04.2017 (14:35)
В Подмосковье завершается подготовка военной техники к Параду
В Подмосковном Алабино завершаются работы по покраске военной техники парадного расчета для участия на Красной площади в День Победы 9 мая.
Процесс подготовки боевых машин включает в себя техническое обслуживание и при необходимости мелкий ремонт, снятие старой краски, обезжиривание и нанесение трехцветного камуфляжа.
Непосредственно покраска техники производится методом напыления в закрытом боксе. Боевые машины покрывают специально изготовленной краской, соответствующей технической документации.
На сегодняшний момент более половины военной техники уже готово к празднованию Дня Победы. Все остальные работы будут завершены на следующей неделе.
Метки: