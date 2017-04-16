16.04.2017 (14:20)

Для гостей и участников Форума «Армия-2017» предусмотрена обширная культурно-развлекательная программа

В интересах социологического сопровождения Форума исследовательская группа Научно-исследовательского центра (социологического) Вооруженных Сил России будет изучать мнения гостей, в том числе иностранных делегаций, о проводимых мероприятиях Форума и их отношении к Вооруженным Силам России.

В дни проведения Форума будут организованы выступления творческих коллективов ансамблей песни и пляски Воздушно­-космических сил, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения с тематическими концертными программами.

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По сложившейся традиции на мероприятия Форума будут приглашены члены Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, ветераны Вооруженных Сил и других силовых структур, делегации от военно-патриотических организаций, студенты технических факультетов и факультетов военной подготовки вузов, воспитанники суворовских и нахимовского военных училищ, кадетских корпусов и президентских кадетских училищ Минобороны России, а также учащиеся кадетских корпусов и классов Москвы и Московской области