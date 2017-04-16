16.04.2017 (14:06)

Салютный дивизион ЗВО готовится к праздничным мероприятиям в Москве

В Подмосковном Алабино проходит тренировка 449-го отдельного салютного дивизиона Западного военного округа (ЗВО), который в День Победы 9 мая, проведет праздничный салют в Москве.

Дивизион укомплектован 72 новыми салютными установками 2А85 на базе грузового автомобиля КАМАЗ. Каждая салютная установка состоит из 6 модулей различного калибра — от 105 до 310 мм.

Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным.

Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.

В артиллерийской батарее дивизиона по-прежнему остается вооружение времен Великой Отечественной Войны – легендарные 76-мм орудия ЗИС-3 образца 1942 г., которые 9 мая и произведут праздничный залп с поклонной горы в Москве.

Сам салют будет произведен из установок, размещенных в 16 различных точках столицы, основными из которых по традиции станут Воробьевы горы и Поклонная гора.

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