16.04.2017 (13:57)
В соединение специального назначения ЮВО в Краснодарском крае поступило новое медицинское оборудование
В распоряжение медицинского подразделения соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, поступило новое медицинское оборудование отечественного производства, предназначенное для эвакуации неспособных к самостоятельному передвижению пострадавших в условиях боевых действий и экстренных ситуаций.
Медицинское изделие для экстренной помощи «Волокуши» предназначено для безопасной эвакуации пострадавших и также подходят для горизонтальной эвакуации. Выполнено из гибкого высокопрочного материала, который позволяет им хорошо скользить практически по любой поверхности.
В отличие от предшествующих образцов, данное изделие не требует дополнительной сборки, в свернутом виде имеет компактные для хранения габариты, а эвакуация может осуществляться посредством одного человека.