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16.04.2017 (13:57)

В соединение специального назначения ЮВО в Краснодарском крае поступило новое медицинское оборудование

В распоряжение медицинского подразделения соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, поступило новое медицинское оборудование отечественного производства, предназначенное для эвакуации неспособных к самостоятельному передвижению пострадавших в условиях боевых действий и экстренных ситуаций.

Медицинское изделие для экстренной помощи «Волокуши» предназначено для безопасной эвакуации пострадавших и также подходят для горизонтальной эвакуации. Выполнено из гибкого высокопрочного материала, который позволяет им хорошо скользить практически по любой поверхности.

В отличие от предшествующих образцов, данное изделие не требует дополнительной сборки, в свернутом виде имеет компактные для хранения габариты, а эвакуация может осуществляться посредством одного человека.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Медицина
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