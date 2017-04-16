16.04.2017 (13:48)

Военнослужащие российской военной базе в Армении приняли участие в праздновании Великой Пасхи

Более 1000 военнослужащих и членов их семей российской военной базы, дислоцированной в Республике Армения, приняли участие в праздновании православного праздника Воскресения Христова.

В храме святой мученицы царицы Александры Патриаршего Подворья в военном городке «Большая Крепость» Гюмрийского военного гарнизона в ночь с 15 на 16 апреля помощником командира соединения по работе с верующими военнослужащими архимандритом Андреем (Вац) была отслужена Пасхальная вечерня.

В ходе праздничного пасхального богослужения православные военнослужащие военной базы, члены их семей и представители дипломатического корпуса в Армении совершили крестный ход вокруг прилегающей к храму территории, освятили пасхальные куличи, принесенные прихожанами и выпеченные военными поварами.

В обеденное время в воскресное праздничное меню военнослужащих вместе с основными блюдами включены куличи и яйца, украшенные и расписанные учениками школ Минобороны России в Армении.

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