16.04.2017 (13:29)

Танкисты ВВО выполняют упражнения контрольных стрельб в рамках контрольной проверки ночью

Экипажи танков Т-72Б3 мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Р.Бурятия, приступили к выполнению упражнений контрольных стрельб в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Танкисты выполняют тактико-огневые упражнения стрельб, которые характеризуются сложной тактической обстановкой и одновременным сочетанием огневых задач для применения всего комплекса вооружения боевой машины.

При этом для экипажей созданы более сложные условия для стрельбы, сокращено время показа мишеней и изменено их привычное положение.

Экипажам приходится отрабатывать такие элементы огневой подготовки как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

Контрольные занятия спланированы таким образом, чтобы охватить все основные вопросы ведения боя танковым подразделением в наступлении днем и ночью.

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