16.04.2017 (13:29)
Танкисты ВВО выполняют упражнения контрольных стрельб в рамках контрольной проверки ночью
Экипажи танков Т-72Б3 мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Р.Бурятия, приступили к выполнению упражнений контрольных стрельб в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
Танкисты выполняют тактико-огневые упражнения стрельб, которые характеризуются сложной тактической обстановкой и одновременным сочетанием огневых задач для применения всего комплекса вооружения боевой машины.
При этом для экипажей созданы более сложные условия для стрельбы, сокращено время показа мишеней и изменено их привычное положение.
Экипажам приходится отрабатывать такие элементы огневой подготовки как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.
Контрольные занятия спланированы таким образом, чтобы охватить все основные вопросы ведения боя танковым подразделением в наступлении днем и ночью.