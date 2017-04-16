16.04.2017 (13:15)

В Федеральном штабе по тушению лесных пожаров отметили необходимость максимально усилить работу для предотвращения вспышки пожаров в выходные и праздничные дни

14 апреля в ходе работы Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров было отмечено, что текущий пожароопасный сезон характеризуется ранним и стремительным таянием снежного покрова, быстрым высыханием лесных горючих материалов, в том числе в регионах Сибири и Дальнего Востока.

По сравнению с прошлым годом на одну - две недели раньше сложились условия для возникновения и распространения пожаров на природных территориях.

Была озвучена и причина всех пожаров – человеческий фактор.

О лесопожарной обстановке на землях обороны и безопасности доложил заместитель директора Департамента имущественных отношений Минобороны России Александр Зданович.

«Силы и средства, находящиеся в готовности к ликвидации лесных пожаров в лесах Минобороны России, составляют 27 тысяч человек и 5 тысяч единиц техники, в том числе 12 самолетов и 33 вертолета. В их число входят около тысячи специалистов и 600 единиц техники лесопожарной службы ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России», – рассказал А. Зданович. – «В текущем году работниками лесного хозяйства оборонного ведомства планируется завершить работы по созданию противопожарных разрывов вокруг объектов военной инфраструктуры».

Он также обратил внимание членов федерального штаба на проблемные вопросы межведомственного взаимодействия при тушении лесных пожаров на сопредельных территориях.

В связи с многочисленными государственными и религиозными праздниками в течение ближайшего месяца, сопровождающимися массовыми выходами граждан страны на природные территории, растет риск возникновения природных пожаров.

В соответствии с прогнозными данными Росгидромета, 18 -19 апреля ожидается усиления ветра до 23 м/c на территории Республики Бурятия. Во второй половине апреля и первой декаде мая ожидается сухая и теплая погода, в т.ч. с температурными показателями выше климатической нормы, на юге Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей, республик Тыва, Бурятия, Башкортостан, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областей, а также в регионах Южного федерального округа. В условиях сухой, теплой, ветреной погоды происходит рост классов пожарной опасности на природных территориях, что приводит к возникновению и быстрому распространению пожаров даже от незначительных источников огня в результате неосторожного с ним обращения.

Решением федерального штаба 15 и 16 апреля проводятся учения по прохождению информации о лесных пожарах, в т.ч. с угрозой перехода огня между землями различных категорий, включая лесной фонд и земли обороны и безопасности.

В них принимают участие специалисты Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства, Центральной диспетчерской службы ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России, региональные диспетчерские службы субъектов Российской федерации и филиалов Оборонлеса. В ходе учений планируется отработать правильность и своевременность предоставления информации о лесопожарной обстановке и ликвидации пожаров.

Лесным ведомствам регионов страны, а также военным лесничествам ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Минобороны России поручено усилить профилактическую работу с гражданами, контроль над проведением наземного и авиационного мониторинга и прохождением информации о пожарной обстановке на лесных и прилегающих к лесу территориях.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице