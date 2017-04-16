16.04.2017 (12:31)

На кораблях и судах Балтийского Флота, находящихся в дальнем походе, испекли пасхальные куличи

Командование Балтийским флотом накануне Пасхальных праздников организовало закупку пасхальных куличей для организации праздничного питания военнослужащих. На хлебопекарных предприятиях Калининграда и области флотом закуплено более 1300 килограмм праздничных хлебобулочных изделий.

Сторонние организации, занимающиеся питанием на флоте, предусмотрели и другие сладкие угощения, которые подадут военнослужащим в воинских частях и лечебных учреждениях к столу в день Святой Пасхи.

Кроме этого на кораблях и судах Балтийского флота, выполняющих задачи дальних походов в различных районах Атлантического океана, организована выпечка Пасхальных куличей. Для этого заранее была получена мука высшего сорта, дрожжи и все необходимые ингредиенты для выпечки.

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