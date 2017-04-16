16.04.2017 (11:07)

Десантники из России, Сербии и Белоруссии примут участие в международном учении «Славянское братство-2017» на территории Республики Беларусь

На совместных переговорах военные эксперты России, Беларуси и Сербии согласовали тему и цели планируемого совместного белорусско-российско-сербского учения «Славянское братство-2017».

В ходе конструктивных дискуссий между представителями стран были подтверждены прежние договоренности о сроках и продолжительности учения, а также уточнены места практических действий привлекаемых подразделений.

Совместное учение планируется провести на территории Республики Беларусь в Брестской области, на полигоне «Брестский» отдельной десантно-штурмовой бригады, а также на одном из участков реки Мухавец.

Прибытие воинских контингентов для проведения мероприятий слаживания подразделений, планируется к 5 июня 2017 года.

Участие российских военнослужащих в планируемых совместных учениях «Славянское братство-2017» регламентировано Планом международной деятельности Минобороны России на 2017 год.

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