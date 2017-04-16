16.04.2017 (10:41)

Подразделения РХБЗ ВВО отработали действия по защите объектов от химической атаки условного противника

Военнослужащие соединения РХБ защиты Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, провели тренировки по ликвидации последствий химической атаки условного противника.

В ходе проведения мероприятия были отработаны задачи по контролю за обстановкой в случае применения химического оружия условным противником, организации поисково-спасательных работ и безопасной эвакуации условно пострадавших.

Помимо этого, военнослужащие с помощью современных войсковых приборов химической разведки выявили источники условного отравления, осуществили локализацию, максимальное подавление и снижение до минимального уровня поражающих факторов.

Также был проведен комплекс мероприятий по дезинфекции зданий и техники, организована выдача средств индивидуальной защиты.

Кроме того, подразделение войск РХБ защиты выполнило практические задачи ведения наземной разведки, аэрозольного противодействия, пенной маскировки и специальной обработки.

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