16.04.2017 (10:41)
Подразделения РХБЗ ВВО отработали действия по защите объектов от химической атаки условного противника
Военнослужащие соединения РХБ защиты Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, провели тренировки по ликвидации последствий химической атаки условного противника.
В ходе проведения мероприятия были отработаны задачи по контролю за обстановкой в случае применения химического оружия условным противником, организации поисково-спасательных работ и безопасной эвакуации условно пострадавших.
Помимо этого, военнослужащие с помощью современных войсковых приборов химической разведки выявили источники условного отравления, осуществили локализацию, максимальное подавление и снижение до минимального уровня поражающих факторов.
Также был проведен комплекс мероприятий по дезинфекции зданий и техники, организована выдача средств индивидуальной защиты.
Кроме того, подразделение войск РХБ защиты выполнило практические задачи ведения наземной разведки, аэрозольного противодействия, пенной маскировки и специальной обработки.