16.04.2017 (04:30)

Главком ВМФ России передал Благодатный огонь настоятелю Ставропигиального Никольского Морского собора г. Кронштадта архимандриту Алексию (Ганьжину)

Главком ВМФ России адмирал Владимир Королёв в ходе Торжественного Пасхального Богослужения в Главном Морском Храме страны- Кронштадтском Морском Соборе передал настоятелю Архимандриту Алексию (Ганьжину) Благодатный огонь, доставленный специальным рейсом из Иерусалима помощником Главкома ВМФ по работе с личным составом капитаном 1 ранга Сергеем Павловым при содействии Фонда Андрея Первозванного и Русской Православной Церкви.

В Торжественной Пасхальной службе в Кронштадтском Морском Соборе приняли участие Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв, Командующий войсками Западного Военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов, Глава администрации г. Кронштадта Олег Довганюк, представители Главного командования Военно-Морского Флота, а также около 1000 военных моряков из Объединенного учебного центра ВМФ, Ленинградской Военно-Морской базы, Военного Учебно-Научного центра ВМФ «Военно-Морская Академия».

Главком ВМФ Адмирал Владимир Королёв по завершении богослужения отметил, что «Историческая связь Русской Православной Церкви с Военно-Морским Флотом насчитывает столетия. Эта тесная связь всегда была важнейшим фактором крепкого морального духа, высокой духовности военных моряков, которые и сегодня выполняют сложнейшие задачи по Флагом Андрея Первозванного в Мировом океане».

Глава Кронштадта Олег Довганюк, в свою очередь, подчеркнул, что «Морской собор, расположенный в колыбели Флота, - городе Кронштадте, стал сердцем традиций ВМФ Росси, пронизанных духовностью, символом общей истории города и Флота»

Пасхальная служба также состоялась и в Храме Святителя Спиридона Тримифунского в здании Главного командования ВМФ в Адмиралтействе (Санкт-Петербург).

СПРАВОЧНО:

Кронштадтский Морской собор святителя Николая Чудотворца построен в 1913 году архитектором Василием Косяковым.

Инициатором строительства стал командир Кронштадтского порта вице-адмирал Н.И. Казнаков. В марте 1897 г. Начался сбор пожертвований.

Возведение храма было решено вести на Якорной площади, на которой ранее лежали старые якоря, представлявшей свободное пространство, позволявшее устроить также парк вокруг собора и площадь для крестных ходов. Условием для составления проекта было то, чтобы высота купола позволила собору служить ориентиром с моря, а крест морского храма был первым, что бросалось в глаза мореплавателю.

8 (21) мая 1903 года состоялась торжественная закладка собора в присутствии императора Николая II, императриц Александры Фёдоровны и Марии Фёдоровны, великих князей Михаила, Алексея и Владимира Александровичей.

По окончании молебна с орудий крепости и кораблей, находившихся на рейдах, был произведён салют в 31 выстрел. В тот же день император и его окружение посадили в сквере вокруг собора 32 годовалых дуба.

Завершено строительство в 1913 гг. архитектором В.Косяковым.

Главный купол Морского собора виден со всех точек Невского фарватера. Собор вместе с прилегающим сквером представляет цельный архитектурно-художественный ансамбль, подчиняющий себе все огромное пространство Якорной площади, устроенной одновременно с завершением строительства собора.

Главные размеры собора: внешняя длина с крыльцами 83 метра, ширина — 64 метра. Сторона внутреннего центрального зала — 24 метра; пролеты главных арок — 23 метра. Высота до основания главного купола — 52 метра; диаметр купола — 26,7 м; внешняя высота с крестом — 70,5 метров. Это самое высокое здание в Кронштадте.

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