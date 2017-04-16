16.04.2017 (09:25)

В преддверии Дня Победы в гарнизоне Сафоново состоится реконструкция боя за одну из высот в Заполярье

8 мая в гарнизоне Северного флота Сафоново на территории гидроаэродрома состоится историческая реконструкция боя времён Великой Отечественной войны в Заполярье.

Участники военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» и военнослужащие Северного флота, переодетые в военную форму советских воинов и их противников, продемонстрируют сражение за высоту. Красноармейцы и краснофлотцы будут штурмовать оборонительные позиции вермахта с применением средств имитации стрельбы и взрывов. В реконструкции примут участие морские пехотинцы.

Сценарий представления в основном повторит прошлогоднее представление, главным новшеством станет высадка морского десанта в губе Грязная.

В ходе реконструкции будет работать выставка советского и немецкого обмундирования, вооружения и военной техники времён Великой Отечественной войны. Зрителям покажут элементы полевых лагерей Красной армии и Вермахта. Также для посещения будет открыт музей ВВС Северного флота с ангаром летательных аппаратов, состоявших на вооружении морской авиации ВМФ.

Также будет работать полевая кухня и палатка «Военторга».

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