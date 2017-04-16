16.04.2017 (03:28)

Десантники приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Светлого Христова Воскресения

В ночь с 15 на 16 апреля во всех храмах, расположенных на территории воинских частей и соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ), прошли праздничные литургии с совершением Крестного Хода в честь праздника Светлого Христова Воскресения.

Ночная пасхальная литургия была отслужена в Главном храме ВДВ - в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках (г. Москва), а также в воинских храмах, расположенных в Ульяновске, Пскове, Иваново, Омске, Рязани, Туле, Иваново, Костроме и в других городах, где дислоцированы воинские части ВДВ.

В праздничных пасхальных мероприятиях приняли участие не только солдаты и офицеры ВДВ, но и члены их семей.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице