16.04.2017 (03:28)
Десантники приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Светлого Христова Воскресения
В ночь с 15 на 16 апреля во всех храмах, расположенных на территории воинских частей и соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ), прошли праздничные литургии с совершением Крестного Хода в честь праздника Светлого Христова Воскресения.
Ночная пасхальная литургия была отслужена в Главном храме ВДВ - в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках (г. Москва), а также в воинских храмах, расположенных в Ульяновске, Пскове, Иваново, Омске, Рязани, Туле, Иваново, Костроме и в других городах, где дислоцированы воинские части ВДВ.
В праздничных пасхальных мероприятиях приняли участие не только солдаты и офицеры ВДВ, но и члены их семей.
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