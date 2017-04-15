15.04.2017 (21:40)

В 2017 году на полигоне «Капустин Яр» будут испытаны более 80 образцов вооружения

В 2017 году на полигоне Министерства обороны РФ «Капустин Яр», Астраханская область планируется испытать более 80 образцов вооружения по более, чем 200 испытательным темам.

Кроме того, будут проведены исследования в интересах Минобороны России и других Министерств и ведомств. Среди приоритетных научных исследований – разработка методов защиты военных объектов и образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) от технических средств разведки и систем наведения высокоточного оружия, а также исследование проблем развития систем испытаний перспективных образцов ВВСТ.

На полигоне «Капустин Яр» действуют четыре основных научно-испытательных подразделения вооружения и военной техники РВСН, ПВО ВВС, ПВО Сухопутных войск и Ракетных войск и артиллерии, центр измерений и математической обработки информации, а также испытательный полигон противоракетной обороны «Сары-Шаган», дислоцированный в Казахстане.

Сотрудники ГЦМП «Капустин Яр» участвуют в создании образцов вооружения на основных этапах жизненного цикла, решая задачи от рассмотрения эскизных и технических проектов, разработки программ и методик испытаний до оценки характеристик образцов и эффективности их боевого применения.

Развитая экспериментально-техническая база, благоприятные климатические условия, территория и воздушное пространство способствуют проведению испытаний и совместной отработке оборонительных и наступательных систем вооружения в интересах всех видов и родов войск Вооруженных Сил РФ.

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