15.04.2017 (20:59)

Сапёры ЦВО проводят подрывы льда на реке Зилим в Башкирии для предотвращения подтопления населенных пунктов

Специалисты инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) приступили к подрывам льда на реке Зилим в Архангельском районе Башкирии. Работы проводятся с целью предотвращения подтопления населенных пунктов, защиты мостов и гидротехнических сооружений.

Подрывная команда инженерной бригады, дислоцированной в Башкирии, провела за два дня около 30 одиночных подрывов, разрушив лед на угрожаемых участках общей протяженностью 750 м. В ходе работ было израсходовано 60 кг тротила.

Накануне саперы прибыли к месту проведения противопаводковых мероприятий, провели рекогносцировку затороопасных участков. По завершении работ на Зилиме подрывная команда переместится в Кармаскалинский район республики для разрушения льда на реке Белая.

В ЦВО сформировано 40 подрывных групп и эвакуационно-спасательных команд для борьбы с паводками на Урале, в Сибири и Поволжье. Более 800 военнослужащих, 70 единиц техники и 11 воздушных судов готовы при необходимости готовы прийти на помощь населению.

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