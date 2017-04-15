15.04.2017 (20:30)
Военнослужащие ЗВО в рамках парко-хозяйственного дня провели обслуживание более 5,5 тыс. единиц военной техники и вооружения
В объединениях, соединениях и воинских частях Западного военного округа (ЗВО) в целях совершенствования у личного состава технической и специальной подготовки, а также поддержания в готовности к применению вооружения и военной техники (ВВТ) прошел парково-хозяйственный день.
Специально предусмотренные внутренним распорядком дни проходят еженедельно в течение полного рабочего дня с привлечением всего личного состава подразделения.
Цель проведения единого паркового дня — поддержание вооружения и военной техники в постоянной боевой готовности. В эту работу входят обслуживание оружия, боеприпасов, дооборудование и благоустройство парков и объектов учебно-материальной базы.
В ходе паркового дня прошли практические занятия по технической подготовке, проведены тренировки с личным составом пожарных команд, проверены дежурные транспортные средства, контрольный осмотр и обслуживание топливных систем на автомобильной технике, обслуживание аккумуляторных батарей и наведение внутреннего порядка в парках.
Также в ходе единого паркового дня с личным составом было проведено показное занятие по особенностям перевода вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.
Всего за это время к занятиям было привлечено более 30 тыс. военнослужащих, которые в ходе парко-хозяйственного дня провели обслуживание более 5,5 тыс. единиц ВВТ.