15.04.2017 (20:30)

Военнослужащие ЗВО в рамках парко-хозяйственного дня провели обслуживание более 5,5 тыс. единиц военной техники и вооружения

В объединениях, соединениях и воинских частях Западного военного округа (ЗВО) в целях совершенствования у личного состава технической и специальной подготовки, а также поддержания в готовности к применению вооружения и военной техники (ВВТ) прошел парково-хозяйственный день.

Специально предусмотренные внутренним распорядком дни проходят еженедельно в течение полного рабочего дня с привлечением всего личного состава подразделения.

Цель проведения единого паркового дня — поддержание вооружения и военной техники в постоянной боевой готовности. В эту работу входят обслуживание оружия, боеприпасов, дооборудование и благоустройство парков и объектов учебно-материальной базы.

В ходе паркового дня прошли практические занятия по технической подготовке, проведены тренировки с личным составом пожарных команд, проверены дежурные транспортные средства, контрольный осмотр и обслуживание топливных систем на автомобильной технике, обслуживание аккумуляторных батарей и наведение внутреннего порядка в парках.

Также в ходе единого паркового дня с личным составом было проведено показное занятие по особенностям перевода вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

Всего за это время к занятиям было привлечено более 30 тыс. военнослужащих, которые в ходе парко-хозяйственного дня провели обслуживание более 5,5 тыс. единиц ВВТ.

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