15.04.2017 (19:25)

Более 1000 военнослужащих недавно сформированного нового мотострелкового полка ЗВО пройдут специальный курс в Нижегородской области

Подразделения недавно сформированного мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Брянской области, завершили переброску в окружной Центр боевой подготовки (Мулино Нижегородской области).

Более 1000 военнослужащих, которых доставили 7 железнодорожных эшелонов, размещены в автономном полевом лагере нового поколения АПЛ-500. В оборудование лагеря входят осветительные мачты, резиновые дорожки, ограждение по всему периметру и вокруг важных объектов, а также системы охранно-пожарной сигнализации. Автономность лагеря достигается включением в него всех необходимых систем жизнеобеспечения воинских подразделений.

В процессе боевой учебы, которая продлиться около трех месяцев, будет использоваться новейшая материально-техническая база полигона. Площадки для проведения тактических и тактико-специальных занятий на полигоне оборудованы системой видеофиксации обстановки.

Подобная технология сохраняет в виртуальной реальности 100-процентное сходство с существующими условиями местности, помогает реалистично имитировать изменения погодных условий и ландшафта местности, а также действия, как живой силы условного противника, так и его боевой техники.

В течение цикла подготовки военнослужащие пройдут слаживание в составе подразделений от отделения до полка и завершат обучение тактическим учениям с боевой стрельбой.

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