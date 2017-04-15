15.04.2017 (16:30)

Около 1000 военнослужащих ВМФ и ЗВО примут участие в крестном ходе и пасхальном богослужении в Кронштадтском Морском соборе

В ночь с 15 на 16 апреля представители Главного командования Военно-Морского Флота (ФМФ) России, командования Западного военного округа, а также около 1000 военнослужащих Объединенного учебного центра ВМФ, Ленинградской военно-морской базы, Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» примут участие в крестном ходе и торжественном пасхальном богослужении, которое пройдет в Кронштадтском Морском соборе.

В соборе также состоится и церемония встречи Благодатного огня, который будет доставлен в Санкт-Петербург делегацией Главного командования ВМФ специальным авиарейсом.

Одновременно пасхальная служба пройдет и в храме Святителя Спиридона Тримифунского в здании Главного командования ВМФ в Адмиралтействе (Санкт-Петербург).

Справочно:

Кронштадтский Морской собор святителя Николая Чудотворца возведен в 1913 году архитектором Василием Косяковым. Инициатором строительства стал командир Кронштадтского порта вице-адмирал Н.И. Казнаков.

В марте 1897 г. начался сбор пожертвований на возведение храма, которое было решено вести на Якорной площади, где лежали старые якоря, представлявшей свободное пространство, позволявшее устроить также парк вокруг собора и площадь для крестных ходов. Условием для составления проекта было то, чтобы высота купола позволила собору служить ориентиром с моря, а крест морского храма был первым, что бросалось в глаза мореплавателю.

8 (21) мая 1903 года состоялась торжественная закладка собора в присутствии императора Николая II, императриц Александры Фёдоровны и Марии Фёдоровны, великих князей Михаила, Алексея и Владимира Александровичей.

По завершении молебна с орудий крепости и кораблей, находившихся на рейдах, был произведён салют в 31 выстрел. В тот же день император и его окружение посадили в сквере вокруг собора 32 годовалых дуба.

Завершено строительство в 1913 гг. архитектором В.Косяковым.

Главный купол Морского собора виден со всех точек Невского фарватера. Собор вместе с прилегающим сквером представляет цельный архитектурно-художественный ансамбль, подчиняющий себе все огромное пространство Якорной площади, устроенной одновременно с завершением строительства собора.

Главные размеры собора: внешняя длина с крыльцами 83 метра, ширина — 64 метра. Сторона внутреннего центрального зала — 24 метра; пролеты главных арок — 23 метра. Высота до основания главного купола — 52 метра; диаметр купола — 26,7 м; внешняя высота с крестом — 70,5 метров. Это самое высокое здание в Кронштадте.

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