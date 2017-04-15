15.04.2017 (17:52)
Специалисты РЭБ Северного флота осваивают новейшие комплексы «Свет» и «Самарканд»
У военнослужащих СФ уже накоплен значительный опыт эксплуатации современного вооружения РЭБ. В плановых мероприятиях боевой подготовки флота регулярно применяется мобильный комплекс «Мурманск-БН».
В 2017 году на вооружение службы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Северного флота (СФ) поступили новейшие комплексы «Свет» и «Самарканд». Личный состав уже приступил к их освоению, заявил начальник службы РЭБ штаба СФ капитан 1 ранга Валерий Лукоянов.
У военнослужащих подразделений радиоэлектронной борьбы СФ уже накоплен значительный опыт эксплуатации современного вооружения РЭБ. В плановых мероприятиях боевой подготовки флота регулярно применяется мобильный комплекс «Мурманск-БН». Его уникальные тактико-технические характеристики были неоднократно подтверждены в ходе учений.
Сегодня основная задача службы РЭБ СФ — повышение боевой устойчивости сил Северного флота — авиации, береговых и сухопутных войск. Комплексы радиоэлектронной борьбы установлены и успешно применяются практически на всех надводных кораблях — крейсерах, больших и малых противолодочных и ракетных кораблях, а также эскадренных миноносцах.
В ходе мероприятий боевой подготовки специалисты РЭБ Северного флота при помощи современных средств успешно решают задачи по отвлечению противника на ложные направления цели.
Справочно:
День специалиста по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) отмечается 15 апреля в соответствии с Указом Президента России от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».
Исторической основой праздника стали события, произошедшие 15 апреля 1904 года. Тогда японские броненосцы «Кассуга» и «Ниссин» попытались обстрелять форты и внутренний рейд крепости Порт-Артур. При этом между японскими кораблями шёл непрерывный телеграфный обмен по радиосвязи, которому успешно противодействовали русские моряки, оборонявшие Порт-Артур.