15.04.2017 (16:50)

В Черном море проходит зачетно-тактическое учение с бригадой кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы

В полигонах боевой подготовки Черноморского флота (ЧФ) проходит плановое зачетно-тактическое учение с бригадой кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы.

В рамках мероприятия корабли противолодочной ударной группы в составе малых противолодочных кораблей (МПК) «Суздалец» и «Муромец» провели учения по борьбе за живучесть корабля, поиску и спасению человека, оказавшегося в воде, а также отразили нападение надводной скоростной малоразмерной цели. Для обеспечения этих эпизодов привлекались спасательный буксир «СБ-5» и один из противодиверсионных катеров типа «Грачонок».

Сегодня же морской тральщик «Иван Голубец» в рамках отработки противоминных действий в полигоне осуществил поиск и выборку условных морских мин.

Ранее корабли противолодочной ударной группы выполнили пуски ракет из зенитных ракетных комплексов «Оса-МА» и стрельбу из артиллерийских установок по воздушным и надводным целям.

Корабли ЧФ продолжают выполнение задач в море.

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