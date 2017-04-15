15.04.2017 (16:30)

На Балтийском флоте проводится подготовка к военным парадам в Санкт-Петербурге и Калининграде

В Калининграде, Балтийске и Кронштадте проводятся подготовки к военным парадам 9 мая. На территории Балтийского военно-морского института имени адмирала Ф.Ф. Ушакова проходят тренировки пеших парадных расчетов.

К военно-морскому параду кораблей в Санкт-Петербурге в эти дни готовятся в соединениях надводных кораблей Балтийской и Ленинградской военно-морских баз. В начале мая корабли, задействованные в военно-морском параде в Северной столице, совершат переходы из Балтийска в Санкт-Петербург. В День Победы по Дворцовой площади города на Неве в составе парадного расчета пройдут 130 «чёрных беретов» из соединения морской пехоты Балтийского флота (БФ).

На следующей неделе в Калининграде состоятся первые совместные тренировки пешего парадного расчета и механизированной колонны. В военном параде в Калининграде будет задействовано более 50 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей БФ.

Впервые в этом году на военном параде зрителям продемонстрируют пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», недавно поступивших на БФ.

В подготовительных мероприятиях принимают участие около 900 военнослужащих БФ и более 600 представителей силовых ведомств Российской Федерации, среди которых представители внутренних войск МВД России, курсанты Калининградского юридического института МВД России, Калининградского пограничного института ФСБ РФ и кадетского корпуса. В женских парадных расчетах задействовано более 140 женщин-военнослужащих БФ и курсантов Калининградского военно-морского института.

В парадный строй у берегов Невы станет 13 кораблей, катеров и судов обеспечения БФ.

Всего планом подготовки предусмотрено более 10 тренировок парадных расчетов на территории Балтийского военно-морского института имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, четыре тренировки и генеральная репетиция на площади Победы в Калининграде.



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