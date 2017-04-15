15.04.2017 (15:51)

Военные психологи ЗВО создали новейший подход для адаптации военнослужащих к боевым условиям



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player 10" Военные психологи ЗВО создали новейший подход для адаптации военнослужащих к боевым условиям

Военные психологи Западного военного округа (ЗВО) создали новейший психологический подход для адаптации военнослужащих к преодолению сложных боевых условий и кризисных ситуаций. Он включил в себя опыт проведения реабилитации и наработки военных психологов за 30 лет работы в локальных вооруженных конфликтах.

Единый подход к организации психологической подготовки в учебном процессе боевых подразделений позволит повысить морально-психологическую устойчивость личного состава в стрессовых ситуациях при преодолении огневых и штурмовых препятствий, выполнении учебных и боевых задач при работе с огнестрельным оружием, вооружением, бронетехникой, а также преодолевать страхи, связанные с уничтожением противника.

На практических занятиях участники сбора преодолели психологическую полосу препятствий, которая включила в себя: горящие рвы, штурм многоэтажных домов, пересечение проволочных заграждений, завалов.

В ходе прохождения полосы военные психологи для противодействия средствам имитации боя использовали методы самовнушения, НЛП, волевого управления сознанием и визуальную концентрацию.

Всего было проведено более 20 совместных теоретических и практических занятий с моделированием боевых ситуаций.

После завершения УМС военные психологи применят новейший подход в 26 регионах ЗВО и апробируют его на более чем 10 тыс. военнослужащих.

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