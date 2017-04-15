15.04.2017 (14:59)

Российским военнослужащим в Сирии доставят куличи, освященные патриархом Кириллом

15 апреля, в канун христианского праздника Светлого Христова Воскресения, в Храме Христа Спасителя Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит несколько тысяч куличей, которые будут отправлены на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда самолетами военно-транспортной авиации их доставят на авиабазу Хмеймим в Сирии.

Также для российских военнослужащих в день христианского праздника выступят солисты Русского имперского духового оркестра, которые исполнят традиционный церковный пасхальный репертуар.

Кроме того, в этот день для военнослужищих организуют художественные мастер-классы и показ русских народных костюмов.

Инициатива передачи пасхальных куличей для военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, несущих службу в Сирии, благословлена патриархом Кириллом.



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