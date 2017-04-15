15.04.2017 (14:59)
Российским военнослужащим в Сирии доставят куличи, освященные патриархом Кириллом
15 апреля, в канун христианского праздника Светлого Христова Воскресения, в Храме Христа Спасителя Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит несколько тысяч куличей, которые будут отправлены на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда самолетами военно-транспортной авиации их доставят на авиабазу Хмеймим в Сирии.
Также для российских военнослужащих в день христианского праздника выступят солисты Русского имперского духового оркестра, которые исполнят традиционный церковный пасхальный репертуар.
Кроме того, в этот день для военнослужищих организуют художественные мастер-классы и показ русских народных костюмов.
Инициатива передачи пасхальных куличей для военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, несущих службу в Сирии, благословлена патриархом Кириллом.