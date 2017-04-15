15.04.2017 (14:08)

Подразделения ЮВО отработали комплекс учебно-боевых задач на пути в пункты постоянной дислокации из района учений

Подразделения дивизии противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) совершили марши из районов проведения учения на расстояния до 300 км от полигона Телемба до станции погрузки.

В ходе маршей военнослужащие под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» отработали задачи по отражению воздушного нападения условного противника на колонну военной техники.

Во время привалов инженерные подразделения и подразделения радиационной, химической и биологической защиты обеспечили маскировку войск, а подразделения боевого охранения отразили внезапные атаки условных диверсионно-разведывательных групп.

На марше личный в состав подразделений ПВО преодолел на боевой технике условно зараженные участки местности.

Со всеми военнослужащими перед совершением мероприятий погрузки на железнодорожный транспорт проведены занятия по соблюдению требований мер безопасности.

Возвращение подразделений в пункты постоянной дислокации в Ростовской области и Краснодарском крае планируется завершить к концу мая, после чего соединение ПВО продолжит несение боевого дежурства по противовоздушной обороне южных рубежей страны.

Всего в учении принимают участие около 1000 военнослужащих, задействовано до 350 единиц военной и специальной техники, в том числе самолеты Су-30М2, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-8МТПР-1, а также зенитные ракетные системы С-300ПМ и ЗРПК «Панцирь-С».

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