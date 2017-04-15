15.04.2017 (13:37)

В Ростовской области танковые экипажи 150-й мотострелковой дивизии ЮВО впервые провели боевые стрельбы в составе взводов

На полигоне Кадамовский в Ростовской области танковые подразделения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа в рамках контрольной проверки за зимний период обучения выполнили упражнения контрольных стрельб штатным снарядом в составе взводов.

30 экипажей танков Т-72Б1 поразили более 500 появляющихся и движущихся мишеней, имитирующих танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие. Стрельба велась в движении по целям, удаленным на дистанциях от 300 до 2000 м.

В ходе мероприятия оценивались: профессионально-должностная подготовка офицерского состава, состояние вооружения и военной техники, умение и навыки военнослужащих по отдельно взятым специальностям, физическая подготовленность военнослужащих, слаженность экипажей и практическое выполнение учебно-боевых задач с проведением боевых стрельб из вооружения танка в дневных и ночных условиях.

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