15.04.2017 (13:25)

Военные психологи ЮВО обменялись опытом с гражданскими коллегами

Военные психологи общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае, обсудили профессиональные особенности своей деятельности с коллегами из высших учебных заведений и учреждений Северо-Кавказского федерального округа.

В ходе сбора с военными психологами, который проходил под руководством Главного управления по работе с личным составом Минобороны России на базе 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады, около 30 специалистов из соединений и воинских частей ЮВО обсудили методику единых подходов к организации психологической работы в объединении.

Кроме того, состоялся обмен опытом работы военных специалистов-психологов с коллегами муниципального центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции, преподавателями кафедры общей и специальной педагогики и психологии Ставропольского государственного педагогического института и профессорско-преподавательским составом кафедры практической и специальной психологии Северо-Кавказского федерального университета.

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