15.04.2017 (13:07)

Военнослужащие ЦВО ликвидировали природный низовой пожар в Иркутской области

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) потушили природный низовой пожар в Иркутской области в 40 км от города Зима.

Группа разведки, прибывшая на место, обнаружила пал травы, который из-за сильного ветра быстро распространялся в сторону населенного пункта.

В тушении приняли участие 100 военнослужащих, было задействовано три единицы специальной техники. Для локализации возгорания сотрудники местного лесничества оперативно провели опашку земли по периметру горящей площади.

Координация действий по тушению пожара осуществлялась в региональном центре управления штаба ЦВО (Екатеринбург), где проводится круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала, Сибири и Прибайкалья.

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