15.04.2017 (12:22)

В Хабаровском крае в рамках итоговой проверки войск ВВО за зимний период обучения поднята по тревоге 64-я отдельная мотострелковая бригада

В рамках итоговой проверки войск Восточного военного округа (ВВО) за зимний период обучения решением начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова в Хабаровском крае поднята по тревоге 64-я отдельная мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии ВВО.

«Продолжается работа по проверке состояния материально-технического обеспечения, боевой и мобилизационной готовности войск ВВО. Сегодня решением начальника Генштаба внезапно поднято по тревоге уже третье по счету мотострелковое соединение округа», — сказал заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков, наблюдая за подготовкой военной техники к выходу из парка боевых машин.

Он также отметил, что бригаде предстоит совершить марш на штатной технике из пункта постоянной дислокации в заданный район и быть в готовности к выполнению задач по предназначению.

В ходе рабочей поездки замглавы военного ведомства генерала армии Дмитрия Булгакова по тревоге поднимались 36-я отдельная мотострелковая бригада 29-я общевойсковой армии, дислоцированная в Забайкалье, и 38-я отдельная мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии, дислоцированная в Приамурье.

В ближайшие дни заместитель Министра обороны проверит войска (силы) Тихоокеанского флота и 11-й армии ВВС и ПВО.

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