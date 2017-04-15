15.04.2017 (08:26)

Команда моряков-подводников Тихоокеанского флота выиграла чемпионат Камчатского края по хоккею с шайбой

В финале встречались команда подводных сил Тихоокеанского флота ХК «Океан» (г. Вилючинск) и команда пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району ХК «Пограничник Северо-востока» (г. Петропавловск-Камчатский).

Вся встреча прошла в равной и очень жесткой борьбе. В первом периоде команда «ПСВ» показала атакующий хоккей, меньше делала ошибок и смогла переиграть своего соперника со счётом 2-1.

Во втором периоде команда моряков-подводников прибавила в скорости и сначала сравняла счёт, а к концу периода вышла вперед со счётом 4-3.

В третьем периоде команда «Океан» продолжала атаковать и смогла довести счёт до 7-4 в свою пользу. Но игроки команды «ПСВ» проявили настоящий спортивный характер и к последней пятиминутке смогли сравнять счёт встречи до 7-7. Страсти накалились до предела, атаки проходили то у одних, то у других ворот, но результата не приносили. И только в последние минуты встречи нападающий ХК «Океан» Вячеслав Кутепов, воспользовавшись ошибкой в атаке соперника, перехватив шайбу, вышел один на один с вратарём, обыграл его и забил победную шайбу. Итоговый счёт встречи 8-7 в пользу ХК «Океан».

Третье место в чемпионате заняла команда «Звезда-1» (г.Елизово), которая в борьбе за «бронзу» со счётом 4-3 выиграла у команды «Мильковские Медведи» (с. Мильково).

В этом году в главных хоккейных соревнованиях полуострова принимали участие 11 сильнейших команд из городов Петропавловска-Камчатского, Елизово, Вилючинска и села Мильково.

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