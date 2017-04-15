15.04.2017 (05:28)

Юнармейцы Хабаровского края проводят интенсивные тренировки к параду Победы

В Хабаровском крае в этом году в военном параде войск Восточного военного округа впервые примут участие юнармейцы.

По главной площади краевой столицы маршем пройдет одна парадная коробка участников юнармейского движения.

В торжественном шествии наравне с юношами в мероприятии примут участие и девушки, учащиеся 8–11 классов.

Ребята проходят интенсивный курс тренировок, занимаясь по 5 дней в неделю, в настоящий момент проходит окончательное комплектование парадного расчета.

Всего 9 мая в Параде Победы примут участие более 80 юнармейцев, 16 из них – девушки.

Справочно:

Цель Всероссийского военно-патриотического общественного движения — возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций, с целью воспитания доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к истории и традициям России, готовых строить светлое будущее для себя и своей страны граждан.

Движение «Юнармия» взяло на себя подготовку молодежи в духе патриотизма, идеалов дружбы, интернационализма, а самые современные средства образования, включая очки дополненной реальности, кульманы, интерактивные доски, стали еще одним инструментом в этой работе. С каждым воспитанником проводятся индивидуальные занятия.

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