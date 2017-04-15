15.04.2017 (06:02)

Начальник войск РЭБ поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем специалиста по радиоэлектронной борьбе

Товарищи генералы и офицеры, прапорщики, сержанты, курсанты и солдаты, гражданский персонал, ученые, инженеры и рабочие оборонно-промышленного комплекса, уважаемые ветераны войск радиоэлектронной борьбы!

Исход современных военных конфликтов определяется результатами противоборства в информационно-телекоммуникационном пространстве. Практическая возможность реализации ведущими зарубежными странами концепций «Молниеносного глобального удара», «Ведения боевых действий в едином информационном пространстве» на основе внедрения передовых информационных технологий существенно повышает уровень угроз военной безопасности Российской Федерации.

Создание в 2009 году войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в качестве «ассиметричного ответа» в целях дезорганизации систем управления войсками и оружием противника путём поражения радиоэлектронных и информационно-технических объектов на всю глубину театров военных действий на суше, море, в воздухе и космосе позволяет парировать технологическое преимущество противника как в мирное, так и в военное время.

Признание на государственном уровне развития системы РЭБ, как приоритетной задачи обеспечения безопасности России, подтверждено результатами работы Межведомственной комиссии под председательством Министра обороны Российской Федерации. Наличие значительного научно-технического задела, состояние производственной базы предприятий-производителей техники РЭБ позволит достичь 70% уровня оснащённости войск современными образцами к 2020 году, в полном соответствии с Указом Президента РФ.

В своё 113-летие радиоэлектронная борьба твёрдо занимает место основного вида оперативного (боевого) обеспечения и перед ней раскрываются качественно новые перспективы!

Поздравляю ветеранов, весь личный состав войск РЭБ, гражданский персонал, учёных, инженеров и рабочих оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником — Днём специалиста по радиоэлектронной борьбе!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в службе и трудовой деятельности на благо Отечества!

Начальник войск радиоэлектронной борьбы

Вооружённых Сил Российской Федерации

генерал-майор

Ю. Ласточкин

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