15.04.2017 (06:03)

В Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе

Поздравление начальника войск РЭБ генерал-майора Юрия Ласточкина с Днем специалиста по радиоэлектронной борьбе.

За более чем вековую историю (113 лет) радиоэлектронная борьба (РЭБ) прошла славный путь от единичных помеховых воздействий в 1904 году русскими радистами на средства связи противника в ходе обороны Порт-Артура до создания в 2009 году войск РЭБ Вооруженных Сил Российской Федерации. В настоящее время войска РЭБ динамично развиваются. При этом совершенствуется как их структура, исходя из сегодняшних и перспективных угроз и задач, так и техническая основа.

Сегодня войска РЭБ имеют на вооружении современные системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронного подавления, которые по своим тактико-техническим характеристикам не только не уступают лучшим зарубежным аналогам, но и по ряду боевых показателей их превосходят. Они способны нейтрализовать и блокировать наиболее опасные средства вооружения противника, в том числе высокоточное оружие.

Это было продемонстрировано на крупномасштабном стратегическом учении «Кавказ-2016» и других мероприятиях по боевой подготовке Вооруженных Сил Российской Федерации.

В последние годы ведется масштабное переоснащение войск современной техникой, в том числе и техникой РЭБ. Целью переоснащения — доведение доли современной техники РЭБ к 2020 году до уровня 70%, что является выполнимым при существующих уровнях финансирования Государственной программы вооружения.

Для реализации поставленных задач более 450 единиц современной техники РЭБ будет поставлено в 2017 году. Это практически все группы техники РЭБ — радиоподавления радиосвязи, радиолокации и радионавигации, защиты от высокоточного оружия, средства управления и обеспечения. Среди них особое значение имеют такие современные комплексы, как «Красуха-2О», «Москва-1», «Борисоглебск-2», «Свет-КУ», «Ртуть-БМ» и «Инфауна».

В войсках радиоэлектронной борьбы в зимнем периоде обучения проведено более 60 учений и других мероприятий боевой подготовки, в которых было задействовано 100% подразделений РЭБ, что обеспечило необходимый уровень подготовки личного состава к выполнению задач по предназначению.

Нынешнее поколение военнослужащих РЭБ достойно продолжает и приумножает славные традиции своих предшественников. Осваивая новые образцы вооружения и техники, совершенствуя ратное мастерство и профессиональную выучку, они вносят весомый вклад в повышение боеготовности армии и флота, укрепление оборонного потенциала государства.

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