15.04.2017 (22:50)

Проблемы развития и применения БПЛА обсудили на конференции в КВЦ «Патриот»

14 апреля 2017 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошла II-я научно-практическая конференция на которой обсудили современное состояние и перспективы развития комплексов с беспилотными летательными аппаратами, актуальные проблемы эксплуатации и применения комплексов с беспилотными летательными аппаратами. Организатором мероприятия выступило Управление (строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов) Генштаба Вооружённых сил России.

С вступительным словом перед участниками конференции выступил временно исполняющий обязанности начальника Управления (строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов) Генштаба Вооружённых сил России полковник Олег Гутник. В своей речи, он указал на перспективность и актуальность рассматриваемых вопросов, пожелал успехов в научных дискуссиях в интересах повышения эффективности разработки и применения БПЛА.

Конференция работала в режиме заседаний 4 специализированных секций, на которых были рассмотрены вопросы разработки, испытания и применения комплексов с БПЛА. Всего выступило свыше 40 докладчиков.

Активно внимание к тематике конференции по развитию отечественных комплексов с БПЛА проявили представители ЦОВУ, всех видов и родов войск, военно-научных учебных центров, вузов Минобороны России, секции по оборонным проблемам Минобороны (при Президиуме РАН), Фонда перспективных исследований, ПАО «Компания «Сухой», Корпорация «Иркут», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», МВД, ФСБ, МЧС, Росгвардии, и др. В конференции приняли участие более 300 гостей.

Участники посетили выставку-экспозицию комплексов с беспилотными летательными аппаратами в выставочном павильоне Универсального учебно-демонстрационного центра, где были продемонстрированы принятые на вооружение комплексы с БПЛА «Тахион», «Элерон-3», «Орлан-10», «Леер-3», линейка БПЛА «Гранат», а также перспективные разработки и технологии представителей промышленности.

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