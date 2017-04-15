15.04.2017 (20:32)

Известные артисты поздравили военнослужащих - лауреатов премии фонда имени героя России Виктора Дубынина

Премия Регионального общественного Фонда имени Героя России генерала армии Виктора Дубынина, занимающегося поддержкой военнослужащих и участников боевых действий и контртеррористических операций, вручили замначальника Генштаба генерал-полковник Александр Журавлев и председатель организации генерал армии Владимир Исаков.

Лучшими преподавателями академии Генштаба были названы профессор кафедры разведки полковник Олег Закиров и заместитель кафедры строительства и применения ВМФ капитан 1 ранга Владимир Воскресенский.

Самыми перспективными были признаны пять слушателей факультета национальной безопасности и обороны государства академии - генерал-майор Алексей Рагозин, полковник Сергей Дудаев, полковник Роман Климов, полковник Константин Песчаненко и полковник Анатолий Хромов.

"Складывающаяся сегодня военно-политическая обстановка чрезвычайно сложна и нестабильна. Происходит непрерывная трансформация вызовов и возрастание вероятности возникновения угроз военной безопасности РФ", - констатировал замначальника Генштаба, выступая на церемонии награждения.

Он отметил, что противоборство между государствами и коалициями обретает новые формы и содержание".

"В складывающихся условиях возрастает потребность во всесторонне подготовленных для наших Вооруженных сил военных специалистах, способных успешно руководить объединениями, продуктивно работать в органах военного управления оперативного и стратегического уровня. Уверен, что нынешние лауреаты премии Фонда, да и все слушатели Военной академии Генерального штаба в полной мере соответствуют этим требованиям", - подчеркнул он.

Лауреатов премии во время галаконцерта поздравили известные российские актеры и музыканты. Перед зрителями выступили актеры Сергей Шакуров, Аристарх Ливанов, Виктор Вержбицкий, Александр Балуев. Со сцены прозвучали стихи Геннадия Шпаликова, Валентина Гафта, Булата Окуджавы, Эдуарда Асадова, Жараскана Абдирашева. Также перед военнослужащими выступили группа Джанго, Олег Газманов и группа "Эскадрон".

Генерал армии Виктор Дубынин, имя которого носит фонд, оставил о себе необыкновенно яркую память. Он успешно командовал 40-й Армией, участвовавшей в боевых действиях в Афганистане, возглавлял Северную Группу войск во время их вывода из Польши, в 1992 году, он стал первым начальником Генштаба ВС РФ. На этом посту ему удалось четко сформулировать ядерную политику и стратегию развития российской армии. Указом президента России Путина в 2003 году ему было присвоено звание Героя России (посмертно).



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