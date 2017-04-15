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15.04.2017 (18:42)

Командующий РВСН инспектирует Козельскую ракетную дивизию

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев проверяет ход боевого строительства Козельской ракетной дивизии (Калужская обл.).

Целью работы Командующего РВСН является уяснение состояния дел
 на объектах соединения, а также контроль проведения строительно-монтажных работ по модернизации перевооружаемого ракетного полка.

В ходе работы командующий РВСН проведет осмотр объектов строительства: командный пункт, холодильный центр, энергоблок, объекты центральной позиции и шахтные пусковые установки. Будут заслушаны должностные лица командования соединения по решению задач перевооружения.

Кроме того, пройдет заслушивание представителей органов военного управления, представителей промышленности, строительных и проектных организаций по проведению строительно-монтажных работ и поставке оборудования по линии ответственности.

Козельское ракетное соединение — первое в РВСН, которое перевооружается на новый ракетный комплекс «Ярс» шахтного базирования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Западный военный округ , РВСН
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