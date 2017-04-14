14.04.2017 (18:09)

В День Космонавтики в ВКА имени Можайского курсанты и офицеры встретились с летчиком-космонавтом А.М. Самокутяевым

В начале встречи космонавт показал видеоролик из личных фотографий и видео, которые описывали жизнь в космическом пространстве.

Каждый желающий смог задать вопрос Герою России, первому космонавту Пензенской области. Александр Михайлович Самокутяев рассказал о своих планах на будущее, о работе на Земле и предполетной подготовке, о традициях на МКС и обычаях космонавтов, о научных экспериментах, проводимых в открытом космосе, сравнил американские и российские продукты питания. Отвечая на вопросы, Александр Михайлович подчеркнул, что профессия космонавта предъявляет к человеку особые требования – большой объем знаний, высочайшую ответственность и самообладание.

Летчик-космонавт отметил, что Космос их любит больше, чем Земля.

В конце встречи А.М.Самокутяев вручил офицерам военно-космической академии медали за отличие в военной службе.

Справочно: Александр Михайлович Самокутяев — лётчик-космонавт Российской Федерации, член отряда космонавтов ЦПК. Совершил два космических полёта в качестве командира космических кораблей «Союз ТМА-21» и «Союз ТМА-14М». Герой Российской Федерации.



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