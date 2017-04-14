14.04.2017 (23:36)

Около 7 тысяч десантников примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 72 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов

Около 7 тысяч десантников примут участие в торжественных шествиях и в парадах в городах-героях и городах воинской славы России 9 мая 2017 года.

Сейчас, военнослужащие соединений, воинских частей и учебных заведений Воздушно-десантных войск (ВДВ), проводят тренировки в городах и населенных пунктах, где 9 мая 2017 года в ознаменование 72 годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов состоятся торжественные мероприятия, посвященные годовщине Великой Победы.

9 мая жители многих городов увидят на десантниках в парадных расчетах новую форму одежды, современное оружие и экипировку, находящуюся на вооружении ВДВ.

Более 200 единиц различных видов вооружения и военной техники Воздушно-десантных войск на площадках и в парадных строях в праздничные дни будут представлять техническую оснащенность и мощь десантников в городах, где в торжественных мероприятиях примут участие военнослужащие ВДВ.

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