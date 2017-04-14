14.04.2017 (20:03)

Икона небесного покровителя военных финансистов передана в Национальный центр управления обороной страны

Департаментом финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации 14 апреля проведено культурно-просветительское мероприятие по передаче иконы святого праведного Иоанна Кронштадтского в полковой храм преподобного Сергия Радонежского Национального центра управления обороной РФ.

Эта икона написана специально для храма преподобного Сергия Радонежского и освящена наместником Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископом Кронштадтским Назарием в храме Свято-Иоанновского ставропигиального женского монастыря в Санкт-Петербурге.

Церемония прошла на культурно-просветительском мероприятии по торжественному объявлению благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об определении святого праведного Иоанна Кронштадтского небесным покровителем Финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Такая же икона передана заместителем Министра обороны Российской Федерации Татьяной Шевцовой и в Свято-Иоанновский ставропигиальный женский монастырь, чтобы этот образ хранился в той самой обители, где ныне покоятся мощи святого.

Указанное событие в преддверии большого и светлого праздника Пасхи Христовой в очередной раз напоминает о благом и ответственном предназначении человеческих дел, включающих и служение государству, долг в семье, доброту и порядочность.



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