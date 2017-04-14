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14.04.2017 (17:49)

В Свердловской области пройдет тактико-специальное учение подразделений Минобороны России по тушению лесных пожаров

20 апреля в Свердловской области пройдет масштабное тактико-специальное учение подразделений Минобороны России по тушению лесных пожаров

В нем примут участие лесопожарные формирования Свердловского филиала «Оборонлес», сотрудники Свердловского лесничества-филиала Управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны России, командование и личный состав пожарных расчетов воинских подразделений и авиация Воздушно-космических сил.

Военными лесничими будет отработано взаимодействие с органами управления Центрального военного округа, включая оперативных дежурных регионального и Национального центра управления обороной, а также слаженность действий сил и средств при тушении лесных пожаров.

По замыслу учения, после проведения разведки в ходе патрулирования и обнаружения движущегося в сторону лесного массива пала сухой травы, огнеборцы в условиях жаркой погоды и сильного порывистого ветра организуют тушение пожара. Возникшая опасность перехода «низового» пожара в «верховой» с угрозой объектам военной инфраструктуры и направлением пожара в сторону населенного пункта, заставляет прибегнуть к экстренным мерам – привлечению тяжелой инженерной техники для прокладки минерализованных полос и вертолета Ми-8 с водосливным устройством для сброса воды по кромке пожара.

Учение пройдет на полигоне, расположенном в границах Свердловского лесничества-филиала ФГКУ «Управления лесного хозяйства и природопользования» Минобороны России, вблизи поселка Кедровка Свердловской области.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Центральный военный округ , Учения
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