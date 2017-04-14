14.04.2017 (17:36)

Более 200 бойцов сразятся за победу на VII Кубке ЦСКА по кикбоксингу

Сегодня во Дворце спортивных единоборств ЦСКА состоялось торжественное открытие VII Кубка ЦСКА по кикбоксингу в разделе «поинтфайтинг».

В церемонии приняли участие заместитель начальника ЦСКА по спортивной работе, чемпионка Европы-2002 в помещении в прыжках в высоту Марина Купцова, президент Федерации кикбоксинга Москвы Сергей Коников, председатель судейской коллегии Федерации кикбоксинга России Владимир Шадченев, генеральный директор Федерации кикбоксинга Москвы Ольга Стрижакова, начальник отдела по работе со спортивными школами ЦСКА Мария Демидова, директор СШОР по боксу и кикбоксингу имени Виктора Ульянича Егор Янкин и старший тренер СШОР ЦСКА по боксу и кикбоксингу, заслуженный тренер России Константин Новиков.

В этом году на турнир в Москву приехали около 200 спортсменов из 11 городов России. Армейский клуб представляют около 60 воспитанников СШОР ЦСКА и около 20 спортсменов из филиала ЦСКА (Санкт-Петербург).

Состязания проходят в четырех возрастных категория: 10-12, 13-15, 16-18 и старше 19 лет. Также в рамках турнира состоятся товарищеские встречи для детей, не достигших соревновательного возраста – 8-9 лет.

Как отметил Андрей Котов, «турнир станет контрольным стартом для членов сборной России перед Кубком мира «Austrian Classics», который пройдет 15-17 апреля в Инсбруке».

В торжественном поднятии флага на церемонии открытия соревнований приняли участие воспитанники СШОР ЦСКА по кикибоксингу: двукратная чемпионка мира (2009, 2011), чемпионка Европы-2010, четырехкратная обладательница Кубка мира (2012, 2013, 2014, 2015) Мария Семенова, чемпион мира, обладатель Кубков мира, многократный чемпион России Вячеслав Щербаков и чемпион Европы, обладатель Кубка мира Максим Фадеев.

«Пять лет подряд, с самого первого турнира в 2011 году, я принимала участие в Кубках ЦСКА, а последние два года вывожу на татами детей, которых тренирую в спортивной школе армейского Клуба. У меня группа из 20 ребят в возрасте от 7 до 13 лет. Для них эти соревнования являются важным соревновательным опытом – в каждой весовой категории выступают порядка 25 участников совершенно разного уровня: от начинающих спортсменов до мастеров спорта международного класса», – рассказала Мария Семенова.

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