14.04.2017 (17:17)
Медики российской военной базы в Таджикистане завершили противоклещевую обработку полигонов
Военные медики 201 российской военной базы в Таджикистане провели двукратную антиклещевую акарицидную обработку местности в местах проведения занятий по боевой подготовке на полигонах Ляур, Самбули, а также вокруг хранилищ, постов и временного размещения военнослужащих в полевых условиях.
Помимо этого, специалисты провели обучение личного состава методам защиты от укусов клещей, действиям при их обнаружении на теле.
Данные мероприятия связаны с наличием в Таджикистане природных очагов особо опасного заболевания «крымской геморрагической лихорадки», переносчиком которой являются клещи.
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