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14.04.2017 (17:17)

Медики российской военной базы в Таджикистане завершили противоклещевую обработку полигонов

Военные медики 201 российской военной базы в Таджикистане провели двукратную антиклещевую акарицидную обработку местности в местах проведения занятий по боевой подготовке на полигонах Ляур, Самбули, а также вокруг хранилищ, постов и временного размещения военнослужащих в полевых условиях.

Помимо этого, специалисты провели обучение личного состава методам защиты от укусов клещей, действиям при их обнаружении на теле.

Данные мероприятия связаны с наличием в Таджикистане природных очагов особо опасного заболевания «крымской геморрагической лихорадки»,  переносчиком которой являются клещи.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Медицина
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