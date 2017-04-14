14.04.2017 (17:10)

МПК «Брест» и «Юнга» СФ провели учение по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника

Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Брест» и «Юнга» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море провели плановое учение по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника с практическим применением комплексов противолодочного вооружения по имитированной подводной цели.

Морякам-противолодочникам активно противодействовали экипажи атомной и дизель-электрической субмарин подводных сил СФ, которым была поставлена задача – выйти в торпедную атаку и условно уничтожить корабельную группу.

На отдельных этапах учения экипажи МПК взаимодействовали с противолодочными самолетами Ил-38, которые также осуществляли поиск подводных лодок.

По предварительным оценкам, задачи учения выполнены успешно. После возвращения кораблей в базу будет проведен более детальный анализ действий всех участников учения на основе данных объективного контроля.

МПК «Брест» и «Юнга» имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.



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