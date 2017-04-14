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14.04.2017 (17:01)

В Многопрофильной клинике Военно-медицинской академии начаты работы по благоустройству территории

Строительство Многопрофильной клиники находится в финальной стадии. В настоящее время все корпуса под крышей, везде устроена кровля, на 95% выполнены вентилируемые фасады из керамогранитных плит с элементами из архитектурного бетона.

Также выполнено остекление витражей на всех корпусах клиники за исключением проемов под монтаж крупногабаритного оборудования.

Ведутся отделочные работы и работы по разводке инженерных систем. Протяженность только электрических и слаботочных систем превышает 700 км по всей  клинике.

В каждом из корпусов в среднем более 10 тыс. кв. метров воздуховодов, количество вентиляционных систем – около 60 в каждом корпусе. В среднем в каждом из корпусов устроено более 20 тыс. кв. метров внутренних стен и перегородок.

Одновременно заканчиваются работы по устройству наружных сетей – канализации, водопроводу, тепловым сетям и сетям электроснабжения. Начаты работы по благоустройству территории.

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