14.04.2017 (16:49)

Зенитчики 1-й танковой армии ЗВО убыли на полигон в Астраханской области на учение с боевой стрельбой

Боевые расчеты зенитного ракетного полка 1-й танковой армии Западного военного округа (ЗВО), получившего на вооружение зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У», убыли в Астраханскую область для проведения стрельб.

В ходе тактического учения зенитчики совершат марш в район боевых стрельб, выполнят развертывание пусковых установок, обнаружение, опознавание и поражение быстролетящих малоразмерных ракет-мишеней типа «Саман».

После учения зенитные подразделения прибудут в Подмосковье, где заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне войск и объектов.

Ранее военнослужащие завершили обучение в Ейском учебном центре по подготовке специалистов ПВО Сухопутных войск.

«Тор-М2У» – современная многоцелевая зенитная ракетная система ближнего радиуса действия, которая отличается высокой мобильностью. Она в состоянии обеспечить успешное решение боевых задач в любой обстановке, даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия со стороны противника.

Помимо различных аэродинамических целей, ЗРС в состоянии уничтожать ракеты.

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