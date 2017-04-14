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14.04.2017 (16:39)

В День Победы военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье примут участие в торжественном прохождении войск в Тирасполе

100 военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) примут участие в торжественным прохождении войск, посвященном 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Праздничные мероприятия состоятся на центральной площади Тирасполя, Военнослужащие также станут участниками масштабной акции «Бессмертный полк». Шествие пройдет от центральной улицы города до военного городка.  

В военном городке военнослужащие представят всем гостям реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны, выставку вооружения (ПМ, АК-74, СВД, ПКМ, РПГ-7, АГС-17, НСВ-12,7) и военной техники, а также организуют традиционную «Землянку» и экскурсию в музей Боевой Славы ОГРВ ПРРМ.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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