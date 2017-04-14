Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

14.04.2017 (16:25)

Мотострелки российской военной базы в Таджикистане отработали уничтожение условного НВФ в горах

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане отработали  уничтожение  условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) на учении в горах.

В ходе ведения разведывательно-поисковых действий ротная тактическая группа обнаружила и блокировала автомобильную колонну условных боевиков у подножия горного хребта.

Мотострелки, используя вооружение БТР-82, пулемёты «Печенег», автоматы Калашникова и подствольные гранатомёты, открыли массированный огонь по условному противнику. Автомобильная техника НВФ была уничтожена из противотанковых гранатометов РПГ-7.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Мотострелковые войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false