14.04.2017 (16:25)

Мотострелки российской военной базы в Таджикистане отработали уничтожение условного НВФ в горах

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане отработали уничтожение условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) на учении в горах.

В ходе ведения разведывательно-поисковых действий ротная тактическая группа обнаружила и блокировала автомобильную колонну условных боевиков у подножия горного хребта.

Мотострелки, используя вооружение БТР-82, пулемёты «Печенег», автоматы Калашникова и подствольные гранатомёты, открыли массированный огонь по условному противнику. Автомобильная техника НВФ была уничтожена из противотанковых гранатометов РПГ-7.

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