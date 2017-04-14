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14.04.2017 (16:06)

Отряд кораблей Балтийского флота вышел в Северную Атлантику

Отряд кораблей Балтийского флота (БФ), находящийся в дальнем походе, преодолел в сложных погодных условиях проливы Каттегат, Скагеррак и вышел в Северную Атлантику.

В ходе выполнения плановых учебно-боевых задач корабли отряда в Северной Атлантике планируют отработать пополнение запасов воды и топлива. Для этого будет задействован морской танкер «Кола», находящийся в составе отряда.

В Северной Атлантике корабли отряда проведут совместное маневрирование и учение по связи в ордере. Боевые расчеты кораблей отработают поиск, обнаружение надводных кораблей, субмарин условного противника и электронные пуски ракет по имитированным целям.

Экипажи корабельных вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации флота, находящихся на корветах, выполнят плановые полеты и задачи ведения борьбы подводными лодками условного противника с использованием опускаемых гидроакустических станций.

Отряд кораблей покинул военную гавань Балтийска 7 апреля и взял курс в Атлантический океан в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Балтийский флот , Учения
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